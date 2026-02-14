В Тверской области мужчина ранил дочь ножом за отказ налить ему спиртное

14 февраля 2026, 13:35

В Тверской области задержали мужчину, порезавшего лицо дочери

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Тверской области мужчина ранил ножом собственную дочь из-за выпивки. Об этом сообщили в полиции региона.