В Тверской области мужчина ранил дочь ножом за отказ налить ему спиртное
В Тверской области мужчина ранил ножом собственную дочь из-за выпивки. Об этом сообщили в полиции региона.
Инцидент произошел в частном доме на улице Широкой. 62-летний мужчина напал на свою 31-летнюю дочь с ножом. Конфликт начался после того, как отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал спиртное, а дочь отказалась его налить.
В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и нанёс дочери ранение в лицо. Пострадавую госпитализировали. После оказания медицинской помощи она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.
Правоохранительные органы задержали отца, но затем освободили его под подписку о явке. Мужчина объяснил своё агрессивное поведение тем, что был пьян.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ, часть 2, «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Виновному грозит до двух лет лишения свободы.
