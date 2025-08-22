Вооруженные люди портят имущество адвокату Павла Прилучного
Вооруженные люди портят имущество звездному адвокату Павла Прилучного Оксане Даниеловой. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что Даниелова лично встретилась лицом к лицу с заказчицей хулиганств Евой Мазо, которая утверждает, что дом Оксаны принадлежит ее матери. Девушка считает, что адвокат незаконно проживает в этом доме последние пять лет. Однако у Даниеловой есть все документы, подтверждающие право собственности на жилье.
По словам Мазо, участок и дом принадлежат ее семье на основании судебного решения. Даниелова же заявляет, что получила этот дом в качестве вознаграждения за успешное ведение дела. По ее заверению, ранее она добилась обвинительного приговора по делу о мошенничестве, связанному с матерью Евы, Александрой Солдатовой. Теперь женщина решила отомстить.
Обе стороны обратились в полицию.
