Мадонна купила роскошное поместье Анджелины Джоли

30 сентября 2026, 20:37

Мадонна купила особняк Анджелины Джоли за $24,75 млн

Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

Мадонна стала новой владелицей роскошного поместья Анджелины Джоли в престижном районе Лос-Фелиса. Как сообщает RadarOnline, сделка закрылась в конце сентября, а сумма продажи составила 24,75 миллиона долларов.