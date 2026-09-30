Мадонна купила роскошное поместье Анджелины Джоли
Мадонна стала новой владелицей роскошного поместья Анджелины Джоли в престижном районе Лос-Фелиса. Как сообщает RadarOnline, сделка закрылась в конце сентября, а сумма продажи составила 24,75 миллиона долларов.
Интерес к недвижимости певица проявила ещё в августе. Представители Мадонны связались с агентами Джоли и организовали для неё частный видеотур по дому. В тот момент артистка находилась за пределами Лос-Анджелеса, поэтому осмотрела будущую покупку дистанционно.
Поместье расположено на территории площадью около двух акров в закрытом анклаве Лафлин-Парк. Главный особняк занимает почти тысячу квадратных метров. В доме шесть спален и десять ванных комнат, а на территории также находятся гостевой дом, отдельный домик у бассейна с тренажёрным залом и даже «чайный домик».
У недвижимости внушительная история. Особняк построили ещё в 1913 году, а спустя три года его владельцем стал знаменитый режиссёр Сесил Б. Де Милль. Он прожил там до своей смерти в 1959 году. Позже режиссёр выкупил соседний дом, где когда-то жил Чарли Чаплин, и объединил здания стеклянным коридором.
Сама Джоли приобрела поместье в 2017 году — спустя год после развода с Брэдом Питтом. Теперь же знаменитый дом сменил владелицу и перешёл Мадонне.
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