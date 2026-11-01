В Тюмени мужчина поджёг дом бывшей жены вместе с её матерью
Жительница Тюмени сообщила, что бывший муж после развода поджёг дом, где находилась её мать. Слова женщины приводит 72.ru.
Инцидент произошёл 7 октября. Мужчина перелез через забор, проник в хозпостройку, взял ведро, положил бумагу, полил средством для розжига и поджёг. Огонь перекинулся на дом, где находилась мать тюменки. Женщина увидела пламя, позвонила дочери и вышла на улицу.
Она успела покинуть горящее здание и не пострадала. После случившегося силовики увезли поджигателя в отделение, но утром он вышел и уехал к родственникам в Чечню. Потерпевшая написала заявление о возбуждении уголовного дела по трём статьям. Она утверждает, что экс-супруг и ранее перелезал через забор и устраивал в доме погром.
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