Пойманная у берегов Ирландии акула укусила рыбака за ногу

14 августа 2026, 09:55

У берегов Ирландии пойманная акула напала на рыбака

Фото: iStock/Nicolas Sanchez-Biezma

У побережья Ирландии синяя акула травмировала рыбака на прогулочном судне. Хищницу случайно вытащили из воды во время ловли, после чего она укусила мужчину за ногу. Об этом сообщает Daily Mail.