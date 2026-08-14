Пойманная у берегов Ирландии акула укусила рыбака за ногу
У побережья Ирландии синяя акула травмировала рыбака на прогулочном судне. Хищницу случайно вытащили из воды во время ловли, после чего она укусила мужчину за ногу. Об этом сообщает Daily Mail.
В момент инцидента на борту находились пять человек. Пострадавшему потребовалась срочная помощь: его эвакуировали в больницу на вертолете. Медики оценивают состояние мужчины как стабильное, угрозы его жизни нет. Остальные участники рыбалки травм не получили.
Синяя акула — один из наиболее распространенных видов акул в Мировом океане. Она обитает в умеренных, субтропических и тропических водах, предпочитая открытое море и редко подходя близко к берегу. Узнать ее можно по вытянутому стройному телу, длинным грудным плавникам и характерной ярко-синей окраске спины, которая становится светлее на боках и брюхе. Взрослые особи обычно достигают 2–3 метров в длину, хотя иногда встречаются и более крупные экземпляры.
Основу рациона синей акулы составляют костные рыбы и головоногие моллюски, прежде всего кальмары. Также она может поедать ракообразных, мелких акул, морских птиц и падаль. Вид ведет активный образ жизни и способен совершать длительные миграции вслед за добычей и подходящими температурными условиями. Синие акулы часто держатся поодиночке, однако в местах с большим количеством пищи могут собираться в группы.
Для человека синяя акула, как правило, не представляет серьезной угрозы: подтвержденные нападения происходят крайне редко. Тем не менее пойманная или загнанная в угол акула может защищаться и нанести травму зубами или хвостом. Вид испытывает давление из-за промышленного вылова, в том числе как прилов при добыче тунца и меч-рыбы. Поэтому сохранение популяции зависит от контроля рыболовства и защиты морских экосистем.
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