В Тюмени пассажирка испугалась таксиста и выпрыгнула из машины на ходу

11 октября 2026, 20:44

Жительница Тюмени испугалась водителя такси и выскочила из его машины на ходу

Фото: istockphoto/Apriori1

В Тюмени проводится проверка по факту инцидента с пассажиркой такси, которая была вынужденной выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Об этом сообщает издание 72.ru.