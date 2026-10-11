В Тюмени пассажирка испугалась таксиста и выпрыгнула из машины на ходу
В Тюмени проводится проверка по факту инцидента с пассажиркой такси, которая была вынужденной выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Об этом сообщает издание 72.ru.
По словам пострадавшей, поездка проходила на фоне ее сильного эмоционального напряжения — девушка переживала из-за экстренной госпитализации матери. Водитель сначала пытался ее успокоить, однако позже его поведение резко изменилось.
Мужчина начал снижать скорость, а затем неожиданно спросил пассажирку, знает ли она дорогу домой, и нажал кнопку «Завершить поездку» в таксометре. В этот момент автомобиль исчез с карт отслеживания, а в приложении у девушки пропали кнопка SOS и связь с поддержкой. При этом водитель продолжал отвлекать ее разговорами и уводил машину в сторону от маршрута.
Испугавшись, что ее могут увезти в неизвестном направлении, пассажирка дождалась красного сигнала светофора, открыла дверь и выбежала на проезжую часть. Навстречу ей шли две женщины, которые успокоили девушку и отвели ее в безопасное место.
Вместе с ними тюменка позвонила в службу 112. Прибывшие сотрудники полиции опросили ее на месте и приняли заявление. Девушка также обратилась в поддержку агрегатора.
В службе такси заявили, что предоставят данные о заказе только после официального запроса полиции. Проверку по указанному факту также ведет Следственный комитет.
Читайте также: