Жительница Курской области наступила на мину и едва не лишилась жизни

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi
Местная жительница наступила на мину в Курской области.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу. В медицинском учреждении ей оказали всю необходимую помощь.
Политик попросил жителей быть внимательнее, не прикасаться к найденным предметам и сразу звонить в 112.
Также в понедельник два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с украинского беспилотника.
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По его словам, пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу. В медицинском учреждении ей оказали всю необходимую помощь.
Политик попросил жителей быть внимательнее, не прикасаться к найденным предметам и сразу звонить в 112.
Также в понедельник два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с украинского беспилотника.
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Алёна Самарева