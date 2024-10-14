Избиение бойца СВО в Петербурге попало на видео

Спецназовцы «Ахмата» Сафон и Щербак почти 90 дней были отрезаны от своих в населенном пункте Курдюмовка, Донецкой народной республики. Как пишет RT, еду военным доставляли при помощи дронов, а чтобы бойцы смогли выйти, вырыли «трубу» под землей протяженностью свыше трех километров.