Избиение бойца СВО в Петербурге попало на видео

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Избиение бойца спецоперации в Питере попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Петербург с огоньком».
На них можно увидеть, как неизвестный наносит удары по голове пострадавшему, а тот сползает на землю, опершись о кузов стоящей машины.
Перед этим сообщалось, что другого участника спецоперации избили в Волгоградской области. Как писал портал V1.ru, конфликт произошел на почве того, что незнакомец якобы слишком близко подошел к беременной жене нападавшего, что не понравилось супругу женщины.
Потерпевший разговаривал спокойно, однако это не спасло его от драки. Остановить инцидент не получилось.
Жена агрессора с подругой спокойно наблюдали за происходящим.
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Перед этим сообщалось, что другого участника спецоперации избили в Волгоградской области. Как писал портал V1.ru, конфликт произошел на почве того, что незнакомец якобы слишком близко подошел к беременной жене нападавшего, что не понравилось супругу женщины.
Потерпевший разговаривал спокойно, однако это не спасло его от драки. Остановить инцидент не получилось.
Жена агрессора с подругой спокойно наблюдали за происходящим.
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Никита Кротов