В Тюмени школьник отправил второклассника в нокдаун на крыльце школы

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Тюменец рассказал, что сыну на крыльце школы нанёс удар старший мальчик.
Издание 72.ru пишет, что ЧП случилось в школе №67. По словам отца, его сын-второклассник катался с пандуса на школьном крыльце вместе с другими детьми. К ребёнку подошел мальчик из 3 класса и нанёс удар в голову такой силы, что ребенок потерял сознание.
По его словам, сын сейчас плохо видит правым глазом и находится на больничном. Отец ребёнка написал заявление в полицию.
В школе, по словам мужчины, данную новость восприняли негативно.
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«Другой ребенок, подходит к моему ребенку, толкает его за словами «ты чего, попутал?», еще раз толкает и просто вырубает моего ребенка, он падает навзничь, теряется», —говорит мужчина.
В школе, по словам мужчины, данную новость восприняли негативно.
«Единственное, что я вам сейчас могу сказать, это то, что... Ничего по этой драке не могу сказать. Никто никому ни в чем не препятствует, у нас идет сейчас работа профилактическая», — заявила представительница школы.В деле разбирается полиция.
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Мария Фирсова