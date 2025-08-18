Студента обвиняют в сексуальном насилии на пляже

18 августа 2025, 09:49

Студент изнасиловал 19-летнюю девушку в общественном туалете на пляже в Европе

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

18-летний студент Мохаммед Абдулла был обвинен в сексуальном насилии над 19-летней девушкой на популярном туристическом пляже в Борнмуте, Великобритания. Инцидент произошел в начале июля, однако обвиняемый предстал перед Королевским судом только 14 августа. Об этом сообщает The Sun.