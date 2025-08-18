Студента обвиняют в сексуальном насилии на пляже
18-летний студент Мохаммед Абдулла был обвинен в сексуальном насилии над 19-летней девушкой на популярном туристическом пляже в Борнмуте, Великобритания. Инцидент произошел в начале июля, однако обвиняемый предстал перед Королевским судом только 14 августа. Об этом сообщает The Sun.
По информации, предоставленной детективом-инспектором Шоном Инкпеном из отдела по раскрытию особо тяжких преступлений полиции Дорсета, Абдулла был арестован у себя дома в Уэст-Дрейтоне, графство Мидлсекс, после предполагаемого нападения. Молодой человек свою вину не признал.
На данный момент дело отложено до нового судебного разбирательства, которое запланировано на 5 мая 2026 года. Уточняется, что Абдулла прибыл в Великобританию из Сирии в 2023 году и запросил убежища, вскоре получив разрешение на постоянное пребывание в стране.
