В Тюмени завели дело после обнаружения младенца в кузове эвакуатора
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обнаружения новорожденного ребенка в Тюмени в кузове эвакуатора. Об этом проинформировали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.
По информации следствия, 30 марта 2026 года водитель грузовика, припаркованного у жилого дома на улице Южной, нашел в кузове полиэтиленовый пакет с новорожденной девочкой, завернутой в полотенце. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова подтвердила ТАСС, что девочка находится под наблюдением врачей. По ее словам, телесных повреждений у малышки не обнаружено.
В департаменте здравоохранения региона добавили, что ребенок получает всю необходимую помощь. Полиция продолжает расследование и устанавливает личности родителей младенца.
