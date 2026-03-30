В Набережных Челнах школьника избили и заставили извиняться на коленях
В Набережных Челнах школьника избили и заставили извиняться на коленях. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
В 52-м комплексе толпа окружила и напала на 15-летнего парня. Вероятно, причиной стал его рассказ о взаимоотношениях других подростков.
Соседка, выгуливавшая собаку, пыталась отогнать нападавших, но они не отступили, пока не добились от жертвы нужных им сведений. Полиция разыскивает участников инцидента. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что подростки бросали петарды под ноги мужчине на костылях в Каменске-Уральском.
