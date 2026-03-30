Собака в заложниках: нижегородец не отдавал питомца бывшей девушке, пока не получил запрет на выезд из РФ
Нижегородец взял в заложники собаку бывшей избранницы и не хотел ее возвращать, пока ему не запретили выезд из РФ. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.
Девушка иногда оставляла своего шпица у молодого человека. Когда их отношения закончились, собака всё ещё находилась у него. Парень привязался к питомцу и не хотел возвращать его. Россиянка пыталась договориться, но безуспешно. Тогда она обратилась в суд и выиграла дело. Однако экс-возлюбленный всё равно не отдавал собаку.
В ситуацию вмешались судебные приставы. Молодой человек не подчинился их требованиям, поэтому ему запретили покидать Россию и арестовали его автомобиль. Кроме того, с него взыскали пять тысяч рублей в качестве исполнительского сбора и четыре тысячи за неисполнение судебного решения. В итоге собака вернулась к своей законной владелице.
Читайте также: