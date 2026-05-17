В Тюмени женщина-водитель погибла, пытаясь остановить убежавший автобус
В Тюмени водитель автобуса пыталась остановить самопроизвольно покатившийся транспорт и погибла. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Трагический инцидент случился на конечной остановке общественного транспорта. Автобус маршрута № 51 самопроизвольно покатился на остановке на улице Космонавтов. Водитель автобуса попыталась остановить транспортное средство, но погибла.
В полиции уточнили: погибшей женщине исполнилось 48 лет. По факту ЧП сотрудники проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи и оперативные службы.
Ранее в Воронеже водитель маршрутки грубо высадил глухонемого пенсионера из-за поломки транспортного средства. Пожилой мужчина не смог понять ситуацию, а шофёр применил силу.
