Мужчина заблудился в подмосковном лесу и чуть не замёрз насмерть

29 января 2026, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

24-летний мужчина заблудился в лесу у железнодорожной станции Запутная в Орехово-Зуевском округе. От смерти от переохлаждения его спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.





С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратилась знакомая молодого человека. Она рассказала, что он приехал на электричке на Запутную, решил сократить дорогу через лес и потерялся.





«Спасатели немедленно выехали в зону поиска, связались с мужчиной по телефону и определили его приблизительное местонахождение по геолокации, а затем начали прочёсывать лес, параллельно подавая звуковые сигналы», — говорится в сообщении.