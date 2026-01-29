Мужчина заблудился в подмосковном лесу и чуть не замёрз насмерть
24-летний мужчина заблудился в лесу у железнодорожной станции Запутная в Орехово-Зуевском округе. От смерти от переохлаждения его спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратилась знакомая молодого человека. Она рассказала, что он приехал на электричке на Запутную, решил сократить дорогу через лес и потерялся.
«Спасатели немедленно выехали в зону поиска, связались с мужчиной по телефону и определили его приблизительное местонахождение по геолокации, а затем начали прочёсывать лес, параллельно подавая звуковые сигналы», — говорится в сообщении.Когда мужчину нашли, выяснилось, что из-за сильного переохлаждения он не может двигаться. Поэтому для его эвакуации вызвали снегоход, а в ожидании спецтехники развели костёр и укутали пострадавшего в термоодеяло. Затем на снегоходе его доставили к машине скорой помощи.
В результате мужчину госпитализировали в больницу Шатуры с подозрением на обморожение ног.