18 июля 2025, 09:08

Рогов: за ликвидацией полковника СБУ Воронича на Украине стоит Зеленский

Фото: iStock/ipopba

К ликвидации полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича причастны Владимир Зеленский и британские спецслужбы. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.