Зеленского обвинили в ликвидации полковника СБУ
К ликвидации полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича причастны Владимир Зеленский и британские спецслужбы. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, есть проверенная информация, которая была получена от источников из окружения предводителя киевского режима, что американцы планировали назначить Воронича на должность главы СБУ. Рогов отметил, что убийство Воронича — это скоординированные действия Зеленского и спецслужб Великобритании.
Их мотив заключался в том, чтобы американские чиновники не усилили свой контроль за спецслужбами Украины, заключил он.
Напомним, об убийстве полковника СБУ стало известно в четверг, 10 июля.
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