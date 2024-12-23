Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, въехавшего в людей перед школой

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Суд в Китае приговорил мужчину по имени Хуан Вэнь к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за наезд на людей перед входом в начальную школу «Юнъань» в провинции Хунань. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 19 ноября, когда автомобиль Хуана врезался в группу людей, включая 18 школьников, в результате чего 30 человек получили легкие травмы.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина совершил данное преступление из-за финансовых проблем и семейных конфликтов. После наезда он попытался атаковать прохожих с оружием, но был остановлен свидетелями. Суд отметил, что действия Хуана серьезно угрожали общественной безопасности и нарушили порядок, что и стало основанием для строгого наказания.
Ранее в Санкт-Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили в СИЗО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина совершил данное преступление из-за финансовых проблем и семейных конфликтов. После наезда он попытался атаковать прохожих с оружием, но был остановлен свидетелями. Суд отметил, что действия Хуана серьезно угрожали общественной безопасности и нарушили порядок, что и стало основанием для строгого наказания.
«Суд приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.
Ранее в Санкт-Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили в СИЗО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова