Число жертв железнодорожной катастрофы с двумя поездами на юге Испании возросло

Reuters:Число погибших при крушении двух поездов в Испании увеличилось до 21 человека
Фото: iStock/sudok1

Число жертв в результате крупной железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 21 человека. Общее количество пострадавших составляет около ста, передает Reuters со ссылкой на последние данные.



Напомним, что трагедия с двумя высокоскоростными поездами случилось в провинции Кордова в автономном сообществе Андалусия. Один состав, следующий из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами на борту, сошёл с рельсов, а затем врезался во встречный поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву.

Движение по этому участку железной дороги приостановили как минимум до 20 января. На месте происшествия до сих пор работают экстренные службы, которые в течение нескольких часов оказывали помощь заблокированным в вагонах пассажирам.

Мария Моисеева

