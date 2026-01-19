Число жертв железнодорожной катастрофы с двумя поездами на юге Испании возросло
Число жертв в результате крупной железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 21 человека. Общее количество пострадавших составляет около ста, передает Reuters со ссылкой на последние данные.
Напомним, что трагедия с двумя высокоскоростными поездами случилось в провинции Кордова в автономном сообществе Андалусия. Один состав, следующий из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами на борту, сошёл с рельсов, а затем врезался во встречный поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву.
Движение по этому участку железной дороги приостановили как минимум до 20 января. На месте происшествия до сих пор работают экстренные службы, которые в течение нескольких часов оказывали помощь заблокированным в вагонах пассажирам.
