Число жертв железнодорожной катастрофы с двумя поездами на юге Испании возросло

Reuters:Число погибших при крушении двух поездов в Испании увеличилось до 21 человека

Число жертв в результате крупной железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 21 человека. Общее количество пострадавших составляет около ста, передает Reuters со ссылкой на последние данные.