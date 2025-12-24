Появились подробности о погибших при взрыве в Москве сотрудниках ДПС

24 декабря 2025, 16:32

Погибшие при взрыве в Москве сотрудники ДПС дружили с детства

Фото: iStock/GummyBone

Знакомый погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС рассказал, что они дружили с детства.





Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря на юге Москвы двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Они решили проверить его документы, в этот момент человек привел в действие взрывное устройство. Погибли лейтенанты полиции — 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, сообщали argumenti.ru.



По данным источника RT, первым служить в ДПС пошел Горбунов, а потом позвал с собой своего товарища.





«У Максима дочка маленькая, годика нет. Он с работы всегда к семье торопился. Ждал праздника, ведь это должен был быть первый Новый год с дочкой», — сказал знакомый погибшего Горбунова.