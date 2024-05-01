В Тюменской области у вертолета в воздухе открылись двери

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На высоте 914 метров в Тюменской области у гражданского вертолета UTair произошел инцидент: задние двери воздушного судна открылись.
Согласно данным, вертолет Ми-8 вылетел из Тобольска для выполнения задания по обследованию газопровода и планировал вернуться обратно, сообщает «РЕН ТВ». Однако во время взлета произошло открытие рампы задних дверей вертолета. Команда экипажа немедленно уведомила об этом диспетчера и приняла решение о немедленном возврате в аэропорт Тобольска.
Через пять минут после инцидента вертолет благополучно приземлился, и никто из находившихся на борту не пострадал.
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Артем Кузьмин