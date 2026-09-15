В Удмуртии малыш погиб после мощного удара легковушки о фуру
После столкновения легкового автомобиля с фурой в Малопургинском районе погиб малолетний мальчик. Его оперативно доставили в больницу, но не сумели спасти. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Удмуртии» на платформе MAX.
ДТП случилось поздно вечером 14 сентября. По предварительной информации, водитель Mitsubishi ехал позади Scania и держался слишком близко к грузовому автомобилю с полуприцепом. При столкновении двух транспортных средств травмы получили 32-летняя женщина и несовершеннолетний. Их увезли в медицинское учреждение, где ребёнок скончался.
Проверка показала, что во время поездки малыш находился на коленях у матери на переднем пассажирском сиденье. Детское удерживающее устройство, которое могло бы спасти мальчика в экстренной ситуации, семья не использовала. В Госавтоинспекции напомнили, что несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних — это не просто административное нарушение, а риск, который может стоить ребёнку жизни.
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