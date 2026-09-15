В Удмуртии малыш погиб после мощного удара легковушки о фуру

15 сентября 2026, 01:22

В Удмуртии маленький мальчик погиб после столкновения легкового автомобиля с фурой

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Удмуртии»/@gibdd_18

После столкновения легкового автомобиля с фурой в Малопургинском районе погиб малолетний мальчик. Его оперативно доставили в больницу, но не сумели спасти. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Удмуртии» на платформе MAX.