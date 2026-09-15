Жители Таганрога отравились из-за еды из кулинарного цеха «Васаби»
В Таганроге у некоторых местных жителей зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в канале «Министерство здравоохранения Ростовской области» на платформе MAX.
Пациенты, у которых выявили признаки гастроэнтероколит, сейчас получают необходимое лечение в больнице под наблюдением врачей. Предварительно, заболевание связывают с употреблением продукции кулинарного цеха «Васаби». В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора региона обнаружили на этом предприятии множественные серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
По результатам проверки составили протокол о временном запрете деятельности кулинарного цеха, соответствующие материалы направили в суд. Согласно информации РИА Новости, правоохранители держат ситуацию на контроле и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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