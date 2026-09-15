Жители Таганрога отравились из-за еды из кулинарного цеха «Васаби»

15 сентября 2026, 01:01

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

В Таганроге у некоторых местных жителей зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в канале «Министерство здравоохранения Ростовской области» на платформе MAX.