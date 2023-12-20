Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Уфе 18-летняя девушка выпала из окна на первом свидании с парнем

В Уфе 18-летняя девушка выпала из окна на первом свидании с парнем

20 декабря 2023, 12:42
Фото: istock / Motortion

Фото: istock / Motortion

В Уфе 18-летняя девушка выпала с девятого этажа на первом свидании с молодым человеком, с которым она познакомилась в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По информации издания, парню, с которым встретилась девушка, 23 года. Он предложил ей снять квартиру. Пара начала расписывать алкогольные напитки. Девушка сидела на подоконнике и сорвалась вниз.

Приехавшие на место произошедшего врачи не смогли спасти пострадавшую.


Ранее сообщалось, что в Кемерово мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой выбросил лабрадора с третьего этажа. Он предстанет перед судом за жестокое обращение с животными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок

Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током

#врачи
#напитки
#девушка
#смерть
#окно
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар произошел в ЖК «Кленовые аллеи» в Новой Москве
20 декабря 2023, 13:18

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В столичном ЖК «Кленовые аллеи» произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что возгорание случилось по адресу Чароитовая улица, 1к2. Сотрудники экстренных служб тушили квартиру с улицы, так как в помещении никого не было.

Подробности о пострадавших уточняются. По предварительной информации, причина пожара заключается в неисправности электропроводки. По данным МЧС, пожар был полностью потушен в 11:45 мск.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание.

Читайте также:

Стали известны подробности о пожаре в московском ресторане Slava

В Днепропетровской области случился пожар на складе из-за ночных взрывов

В Москве загорелся ресторан советской кухни Slava
#мчс
#пожар
#улица
#возгорание
#сотрудники
#здание
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ставрополье ФСБ задержала узбека, планировавшего взорвать бомбу у здания правительства
В Ставропольском крае ФСБ предотвратили крупный теракт
20 декабря 2023, 13:14

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, задержав гражданина Узбекистана, собирался взорвать бомбу у здания местного правительства. Об этом сообщает Baza.
Следствие установило, что теракт планировал совершить 21-летний гражданин Узбекистана, который работал в Ставрополе на мойке автомобилей. По предварительным данным, он входил в «Исламское государство»*. Он смастерил два СВУ на основе аммиачной селитры и начинил его гвоздями. Уточняется, что взрыв он планировал совершить у здания правительства края на площади Ленина.

Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Неудавшемуся террористу грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

В ФСБ заявили об усилении засылки украинской агентуры и диверсантов в Россию

В Ижевске задержали мужчину, готовившего теракт по заказу Украины


*организация признана террористической и запрещена в России
#дело
#уголовное дело
#фсб
#теракт
#взрыв
#следствие
#мужчина
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшего депутата Баширова нашли в машине без признаков жизни
20 декабря 2023, 12:53

Фото: istockphoto/Chalabala

В Свердловской области обнаружили экс-депутата Павла Баширова без признаков жизни.
Павел Баширов является экс-депутатом думы Белоярского городского округа, пишет портал E1.RU. Родной брат Павла Баширова Василий рассказал, что для семьи смерть Баширова стало шоком.

«Для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов», —говорит Василий Баширов.
Павел Баширов работал в белоярской думе пятого созыва от КПРФ. Последнее время экс-политик работал на заводе, но планировал вернуться в политику.

Ранее сообщалось, что в Мытищах возле дома обнаружен труп исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Читайте также:

В Мытищах найден труп директора IT-подразделения «Россельхозбанка» Стишковского

В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами
#полиция
#депутат
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах найден труп директора IT-подразделения «Россельхозбанка» Стишковского
20 декабря 2023, 12:37

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Мытищах возле дома обнаружен труп исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 51-летний Стишковский был исполнительным директором IT-подразделения «Россельхозбанка». По словам его супруги, 19 декабря у мужчины случился психоз. Он кричал, бегал, бил её и выбегал на лестничную клетку. Стишковский во время помутнения рассудка считал себя Богом.

Женщина вызвала скорую помощь. Вместе с врачами на место приехал и сотрудник полиции. Все пытались успокоить Стишковского, и иногда он действительно становился адекватным, но после опять терял рассудок. В какой-то момент ему удалось вырваться и выбежать на балкон.

Жена также рассказала, что мужчина находился в депрессии из-за болезни сына и винит в его гибели врачей, которые вовремя не сделали мужу укол с успокоительным.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами

В Подмосковье поезд насмерть сбил школьника

Под Солнечногорском полицейские задержали курьеров со 100 килограммами наркотиков
#помощь
#балкон
#женщина
#супруги
#it
#мужчины
#мужчина
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ вынесли приговор украинцу за участие в «Айдаре»*
В Ростове-на-Дону суд отправил в колонию украинца за участие в «Айдаре»*
20 декабря 2023, 12:24

Фото: istock / Elena Horrmann

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 6 годам тюремного заключения Владимира Линника за участие в батальоне «Айдар»*. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Гражданина Украины признали виновным по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации ведомства, летом 2016 года Линник вступил в террористское общество и начал работать там токарем. Таким образом он занимался ремонтом и обслуживанием военной техники батальона. В декабре руководитель в одностороннем порядке расторг с ним контракт из-за нарушений.

Ранее сообщалось, что в Комсомольск-на-Амуре мужчина получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок

Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током

*организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена
#суд
#ук
#общество
#наказание
#мужчина
#контракт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Алтайском крае подростки погибли в пожаре
20 декабря 2023, 12:16

Фото: iStock/DarthArt

Подростки 2007 и 2008 годов рождения скончались во время пожара в Алтайском крае.
В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю информируют, что в селе Антоньевка двое школьников погибли при пожаре.
сообщение в пожарную часть поступило сегодня в 9 часов утра.

Загорелся частный жилой дом. Пожар оперативно локализовали. На месте происшествия обнаружили двоих погибших подростков 2007 и 2008 годов рождения.

Сообщается, что дети находились дома одни и топили печь. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что по дороге в деревню Студенец в Самарской области обнаружили тело пропавшей в августе женщины. Труп оказался зарыт под грудой мусора.

Читайте также:

В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами

В Подмосковье поезд насмерть сбил школьника
#подростки
#пожар
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спасатели вытащили женщину из салона зажатого автомобиля
20 декабря 2023, 11:47

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Зажатую в смятом автомобиле пассажирку спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Днем 19 декабря произошла авария недалеко от села Борисово в Можайском городском округе. Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» и ГАЗ-3110 «Волга». Пассажирка одного из авто оказалась заблокирована в салоне.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали 72-летнюю женщину из искорёженной машины<…> С подозрением на переломы конечностей пенсионерку доставили в больницу <…> , — отметил заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части Роман Протасевич.

Стоит отметить, что водители также были госпитализированы в больницу.

Читайте также:

Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской

Подмосковные спасатели извлекли мужчину из иномарки, которая врезалась в мачту освещения

Работники Мособлпожспаса достали водителей из разбитых машин после лобового столкновения
#спасатели
#авария
#водители
#авто
#работники
#машины
#пенсионерка
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье поезд насмерть сбил школьника
20 декабря 2023, 11:28

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

12-летнего школьника насмерть сбил электропоезд возле станции «Овражки» в Подмосковье.
Трагедия случилась утром 19 декабря. Мальчик переходил пути в неположенном месте. Школьник надел наушники и капюшон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта», сообщают в Следственном комитете.

Следователи уже изучили место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мигрант из Таджикистана жестоко убил старшего брата. Telegram-канал Amur Mash сообщает, что причиной преступления-обида младшего брата, считавшего, что его родители больше любили старшего брата в детстве.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами

В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства
#поезд
#дети
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами
20 декабря 2023, 11:21

Фото: istockphoto/Dzurag

Труп обнаружили волонтёры после двух дней поисков на берегу озера в Подмосковье.
SHOT пишет, что в минувшую субботу 27-летняя Кристина рано утром поссорилась со своей 62-летней мамой Галиной Викторовной. Родственницы живут в одной квартире в Кузьминках. Девушка приревновала мать к старшей сестре и племянникам. Кристина ушла из дома в 7 часов утра. Спустя 15 минут девушка в последний раз созвонилась с мамой и больше на звонки не отвечала. Ещё через три часа её телефон отключился.

На следующий день мать обратилась в полицию, волонтёры из «Лиза Алерт» начали поиски.

В ночь на вторник тело Кристины было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе, примерно в 2,5 км от деревни Мишуково.

Оба глаза девушки были выколоты, а её штаны были спущены до колен. Из личных вещей исчезла банковская карта.

Тело забрали на экспертизу для того, чтобы установить точную причину смерти.

Следователи разбирается в обстоятельствах жуткого убийства и выясняет весь маршрут погибшей после её ухода из дома. Всех, с кем контактировала девушка, разыскивают.

Читайте также:

«Псотинский мясник», зарубивший топором 12 человек, получил 19 лет колонии

В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства
#подмосковье
#убийство
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф