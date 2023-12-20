В Уфе 18-летняя девушка выпала из окна на первом свидании с парнем

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В Уфе 18-летняя девушка выпала с девятого этажа на первом свидании с молодым человеком, с которым она познакомилась в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
По информации издания, парню, с которым встретилась девушка, 23 года. Он предложил ей снять квартиру. Пара начала расписывать алкогольные напитки. Девушка сидела на подоконнике и сорвалась вниз.
Приехавшие на место произошедшего врачи не смогли спасти пострадавшую.
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Алина Юрчак