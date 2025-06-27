Вылет из Сочи в Тюмень сорвался из-за столкновения самолетов
Пассажиры, планировавшие сегодня вылет из Сочи в Тюмень, не смогли вовремя отправиться домой из-за авиационного происшествия. Как сообщает телеграм-канал «112», их самолет столкнулся с другим прямо на рулежной дорожке.
Как выяснилось, «камнем преткновения» стали пассажиры из Норильска, только что прибывшие на курорт. Никто из пассажиров и членов экипажей обоих самолетов не пострадал.
Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.
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