Вылет из Сочи в Тюмень сорвался из-за столкновения самолетов

27 июня 2025, 18:58

Фото: iStock / rebius

Пассажиры, планировавшие сегодня вылет из Сочи в Тюмень, не смогли вовремя отправиться домой из-за авиационного происшествия. Как сообщает телеграм-канал «112», их самолет столкнулся с другим прямо на рулежной дорожке.