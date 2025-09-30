В Уфе арестовали директора строительной компании по делу о даче взятки

30 сентября 2025, 20:56

Суд в Уфе арестовал директора строительной компании по делу о взятке чиновнику

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Суд в Уфе поместил под домашний арест директора строительной компании. Ее обвиняют в даче взятки должностному лицу государственного жилищного надзора Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.