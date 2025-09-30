Достижения.рф

В Уфе арестовали директора строительной компании по делу о даче взятки

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Суд в Уфе поместил под домашний арест директора строительной компании. Ее обвиняют в даче взятки должностному лицу государственного жилищного надзора Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.



По версии следствия, в сентябре руководитель фирмы через посредника передала 400 тысяч рублей старшему государственному строительному инспектору госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору за беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома в Октябрьском районе Уфы проектной документации для последующего ввода в эксплуатацию.

Посреднику уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

По информации СМИ, речь идет о директоре группы компаний «Жилстройинвест» Гульнаре Махмутовой. Следователи при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ продолжают документировать преступную деятельность бывшего и действующего руководства и сотрудников госкомитета.

По делу в качестве обвиняемых привлекли 16 бывших и действующих сотрудников госструктуры и 15 представителей коммерческих организаций — взяткодателей и посредников.

В декабре 2024 года арестовали бывшего и.о. председателя госинспекции по жилищному и строительному надзору Башкирии Артура Давлетшина — его обвиняют в получении взяток на 350 тысяч и 1 миллион рублей.

Никита Кротов

