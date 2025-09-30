Зарезавшему сотрудницу банка москвичу предъявили обвинение
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения сотруднику отделения Сбера в Москве по делу об убийстве заместителя руководителя этого филиала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
По версии следствия, мужчина нанес женщине не менее двух ножевых ранений. От полученных травм замруководителя скончалась на месте происшествия.
Ранее стало известно, что обвиняемый, Константин Топоров, долгое время находился в конфликте со своей начальницей Натальей Р. Его неоднократно уличали в нарушениях на рабочем месте, за что он получал штрафы. Замруководителя планировала уволить его, однако Топоров решил прибегнуть к насилию.
Следственные органы намерены ходатайствовать о заключении Топорова под стражу. Расследование продолжается.
