Зарезавшему сотрудницу банка москвичу предъявили обвинение

30 сентября 2025, 20:53

Фото: iStock/ancoay

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения сотруднику отделения Сбера в Москве по делу об убийстве заместителя руководителя этого филиала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.