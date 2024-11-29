В Уфе арестован мужчина, связывавший и насиловавший 13-летнюю дочь сожительницы

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В Уфе арестовали мужчину, которого 13-летняя дочь его сожительницы обвинила в сексуальном насилии. По словам девочки, перед этим мужчина связал её поясом.
В отношении уфимца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, сообщает телеграм-канал «Сапа». На время расследования девочка помещена в приют для сирот. Ей назначен ряд экспертиз. Мужчину задержали.
Девочка рассказала, что в течение восьми лет жила у родственников, так как её мать отбывала наказание в местах лишения свободы. Когда женщина освободилась, ребёнок стал жить с ней и её 32-летним сожителем. По словам девочки, сначала отчим шутил с ней на интимные темы и называл себя извращенцем. Затем он и мать запретили ей общаться с друзьями, отобрали телефон и не выпускали гулять.
В августе этого года мужчина заявил, что недоволен её поведением и начал домогаться. В октябре он связал её поясом от халата и изнасиловал в противоестественной форме. Сказал, что не будет её трогать до января при условии, что она будет молчать о случившемся. Девочка рассказала обо всём матери, но та ей не поверила и пригрозила избиением.
Затем пострадавшая рассказала о случившемся социальному педагогу в школе. При этом мать школьницы утверждает, что та всё придумала, потому что они с сожителем отобрали у неё гаджеты и заставляют учиться. Расследование дела продолжается.
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Девочка рассказала, что в течение восьми лет жила у родственников, так как её мать отбывала наказание в местах лишения свободы. Когда женщина освободилась, ребёнок стал жить с ней и её 32-летним сожителем. По словам девочки, сначала отчим шутил с ней на интимные темы и называл себя извращенцем. Затем он и мать запретили ей общаться с друзьями, отобрали телефон и не выпускали гулять.
В августе этого года мужчина заявил, что недоволен её поведением и начал домогаться. В октябре он связал её поясом от халата и изнасиловал в противоестественной форме. Сказал, что не будет её трогать до января при условии, что она будет молчать о случившемся. Девочка рассказала обо всём матери, но та ей не поверила и пригрозила избиением.
Затем пострадавшая рассказала о случившемся социальному педагогу в школе. При этом мать школьницы утверждает, что та всё придумала, потому что они с сожителем отобрали у неё гаджеты и заставляют учиться. Расследование дела продолжается.
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Александр Бойцов