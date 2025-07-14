В Уфе игра в бутылочку закончилась изнасилованием 12-летнего школьника
Два человека задержаны, еще один находится в розыске после игры в бутылочку «по сильным правилам» в Уфе. Среди заданий в том числе было изнасилование 12-летнего школьника. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в марте этого года. Компания молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет пришла в гости к 19-летней подруге по имени Дарья. Там подростки стали играть в бутылочку.
После заданий с поцелуями, раздеванием и действиями сексуального характера подростки решили усложнить игру. Так 18-летнему Артему предложили изнасиловать 12-летнего Илью*, который был против этого.
Однако Дарья заявила, что они играют «по сильным правилам», а Артем добавил, что «это надо сделать и забыть». Несмотря на протесты несовершеннолетнего задание было выполнено.
Спустя несколько месяцев о ситуации узнала сестра пострадавшего и обратилась в правоохранительные органы. В отношении Дарьи и ее 20-летнего знакомого возбудили уголовное дело. Артем на данный момент находится в розыске.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ
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