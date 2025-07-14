В Уфе игра в бутылочку закончилась изнасилованием 12-летнего школьника

14 июля 2025, 17:06

Baza: в Уфе два человека задержаны после игры в бутылочку с изнасилованием

Фото: iStock/Rawf8

Два человека задержаны, еще один находится в розыске после игры в бутылочку «по сильным правилам» в Уфе. Среди заданий в том числе было изнасилование 12-летнего школьника. Об этом пишет Telegram-канал Baza.