28 ноября 2026, 13:20

Фото: Istock/Halfpoint

Мошенники обманули 69-летнюю Альфию из Уфы на 500 тысяч рублей. Как сообщает РЕН ТВ, женщина поверила, что сможет попасть на концерт любимой K-pop-группы BTS в Таиланде.