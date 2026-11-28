В Уфе пенсионерка отдала аферистам 500 тысяч за билеты на концерт BTS в Таиланде
Мошенники обманули 69-летнюю Альфию из Уфы на 500 тысяч рублей. Как сообщает РЕН ТВ, женщина поверила, что сможет попасть на концерт любимой K-pop-группы BTS в Таиланде.
Альфия увлекается BTS и часто комментирует выступления музыкантов в Сети. Весной этого года ей написал неизвестный, который представился организатором концертов в Таиланде. Он сообщил, что в декабре там пройдут два выступления коллектива в рамках мирового турне.
Незнакомец отвечал на русском языке подозрительно быстро, но пенсионерку это не смутило. Он объяснил, что пользуется хорошим онлайн-переводчиком, и предложил за 500 тысяч рублей организовать поездку в Таиланд с проживанием и билетами на концерты.
Женщина платила в рассрочку: она несколько раз переводила деньги и даже оформила ради этого кредит. Позже россиянка заподозрила обман и рассказала обо всём дочери. Вместе они обратились в полицию. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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