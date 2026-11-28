В Набережных Челнах автобус протаранил легковушку, ограждение и светофор
В Набережных Челнах автобус врезался в автомобиль Lada Kalina и в столб со светофором. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Авария произошла на пересечении проспектов Московский и Яшьлек.
«Очевидцы говорят, что «Калина» притормозила на красный и получила удар сзади. Машину закрутило, а автобус отлетел в столб», — отмечается в публикации.Пассажирский транспорт протаранил ограждение, сбил дорожный знак и получил серьёзные повреждения. На место происшествия оперативно прибыли ДПС и скорая помощь. Все обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Уфе. Там пассажирский автобус влетел в толпу людей на остановке.