МЧС: в Петербурге машина упала в Дудергофский канал

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Легковая машина, где находились две женщины, упала в Дудергофский канал в Северной столице, проинформировали в главке МЧС по Петербургу. Инцидент произошел минувшей ночью.
«В момент [аварии] в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками они от госпитализации отказались», — прокомментировали в ведомстве.Спасатели подняли автомобиль автокраном, причины произошедшего выясняются.
Ранее в МЧС проинформировали о возобновлении разбора завалов шахты «Таштагольская» в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Одному пострадавшему оказали помощь, еще одного человека ищут горноспасатели.
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Никита Кротов