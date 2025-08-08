Американки судятся за 191 млн рублей из-за двойного брака умершего мужа
Две американки вступили в судебную борьбу за наследство бухгалтера в 191 млн рублей после его смерти: косметолог настаивает на правах «добросовестной супруги», хотя её брак в Лас-Вегасе признан недействительным из-за первого брака со стоматологом.
Умерший в 2025 году бухгалтер (имя не разглашается) женился на стоматологе в 2012 году, а в 2017 году без развода заключил второй брак с 41-летней косметологом в Лас-Вегасе. После его смерти косметолог, занимавшаяся оформлением документов, обнаружила, что юридически муж оставался женат на первой супруге.
Согласно законодательству Невады, брак автоматически аннулируется при наличии непогашенного предыдущего союза, что лишает вторую жену прав на наследство. Косметолог подала иск в суд Калифорнии, требуя признать её добросовестной супругой, поскольку она не знала о первом браке. Её адвокаты настаивают: клиентка искренне считала отношения законными, а муж скрыл статус.
По нормам наследования без завещания имущество делится между официальной женой (стоматологом) и сыном покойного от первого брака.
