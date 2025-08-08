Американки судятся за 191 млн рублей из-за двойного брака умершего мужа

08 августа 2025, 02:29

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Две американки вступили в судебную борьбу за наследство бухгалтера в 191 млн рублей после его смерти: косметолог настаивает на правах «добросовестной супруги», хотя её брак в Лас-Вегасе признан недействительным из-за первого брака со стоматологом.