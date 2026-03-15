«Ночевал с трупом»: Стали известны показания футболиста об убийстве москвички
Футболист Даниил Секач на допросе подтвердил, что совершил убийство женщины в Москве и действовал по указанию кураторов с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам спортсмена, он на протяжении месяца контактировал с мошенниками и полагал, что участвует в оперативных мероприятиях. В квартиру 48-летней Екатерины он пришёл, имея при себе кувалду, лом и болгарку.
Из сейфа Секач забрал ювелирные изделия, старинные монеты и свыше двух тысяч долларов. Кураторы приказали выбросить всё похищенное в окно, что он и сделал. Нападавший рассказал, что получил от кураторов приказ ликвидировать женщину.
Когда хозяйка зашла в квартиру, Даниил напал на неё, жестоко избил, после чего нанёс смертельные ножевые ранения. Фигурант сообщил следователям, что провёл в квартире остаток ночи. В помещении находилось тело убитой и её 16-летняя дочь. Покинуть квартиру и отпустить девушку ему разрешили кураторы только на следующий день.
Читайте также: