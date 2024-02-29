В Уфе трансляцию послания Путина в кинотеатре сорвала полиция

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В уфимском кинотеатре на большом экране одного из кинотеатров должны были показать прямую трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Но внезапно появилась полиция.
За несколько минут до начала трансляции уфимские полицейские попросили зрителей покинуть зал без объяснения причин. По информации журналистов сайта Ufa1.ru, в зале находилось немного посетителей. Кроме того, тех, кто пришёл на другие сеансы, попросили пройти в кассы и сдать билеты.
Позднее стало известно, что в полицию поступил анонимный звонок о минировании кинотеатра, и силовые службы быстро на него отреагировали.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал показ прямого выступления Владимира Путина в 23 кинотеатрах 20 городов по всей стране. Но СМИ отметили, что везде залы были почти пустыми. Люди предпочли остаться дома и смотреть церемонию по телевизору. Основными зрителями в кинотеатрах были журналисты.
Владимир Путин 29 февраля обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе.
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Позднее стало известно, что в полицию поступил анонимный звонок о минировании кинотеатра, и силовые службы быстро на него отреагировали.
Владимир Путин 29 февраля обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе.
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Сергей Калугин