В Уфе трудовик избил ученика за маты и карикатуры с «Чебурашкой»
В Уфе учитель труда связал и избил ремнём семиклассника из-за карикатуры с «Чебурашкой». Инцидент произошёл в лицее №161, о чем сообщает Telegram-канал Baza.
По словам свидетелей, педагог сорвался после серии выходок ученика. Школьник мешал вести урок, матерился и нарисовал на компьютере оскорбительную карикатуру на учителя в образе Чебурашки. После этого преподаватель связал мальчика и несколько раз ударил его ремнём.
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство оценит действия сотрудника лицея и даст правовую оценку.
