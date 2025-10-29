В Уфе задержали координатора преступного мира Башкирии из Чечни
ФСБ задержала в Уфе уроженца Чечни, который два года координировал преступный мир Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации силовиков, мужчина имел статус «смотрящего»* и контролировал сбор денег в «общак», назначал «ответственных» по районам и исправительным учреждениям региона.
Суд отправил фигуранта под стражу. Ему предъявили обвинение по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.
