В Уфе задержали подозреваемого в поджоге отделения почты

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В Уфе задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в поджоге отделения почты на улице Менделеева. Об этом информирует пресс-служба МВД по Башкирии.
По информации пресс-службы, инцидент произошел 21 декабря, однако, к счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Сотрудники полиции оперативно установили, что возгорание носит криминальный характер. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке Росгвардии. В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления, объяснив свои действия влиянием телефонных мошенников, которые ранее обманом завладели его средствами на сумму около 10 миллионов рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Обвиняемый арестован и находится под следствием.
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Сотрудники полиции оперативно установили, что возгорание носит криминальный характер. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке Росгвардии. В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления, объяснив свои действия влиянием телефонных мошенников, которые ранее обманом завладели его средствами на сумму около 10 миллионов рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Обвиняемый арестован и находится под следствием.
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Дарья Осипова