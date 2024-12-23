В Уфе задержали подозреваемого в поджоге отделения почты

16-летняя Екатерина была уверена: у неё есть близкие и верные друзья, которым можно доверять. Катя делилась с ними душевными переживаниями, обсуждала личную жизнь и готовилась к очередной вечеринке, после которой девушку нашли мёртвой на скамейке. Туда её отнесли те самые друзья, которые не стали помогать умирающей подруге. «Радио 1» расскажет подробности той трагичной ночи.