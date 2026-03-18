В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в храме
ФСБ и Следственный комитет России задержали в Башкирии подростка, который по заданию украинского куратора вербовал старшеклассников в террористическую деятельность и планировал устроить теракт в православном храме. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным следствия, подросток примкнул к международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, и был завербован украинским куратором через мессенджер. Несовершеннолетний, действуя по заданию вербовщика, вел агитацию среди своих знакомых, призывая их присоединиться к запрещенной организации. Кроме того, он оставлял в социальных сетях комментарии, оправдывающие терроризм и способствующие формированию положительного образа этой организации.
Согласно плану, разработанному куратором, обвиняемый намеревался изготовить самодельное взрывное устройство для совершения диверсионно-террористического акта в одном из православных храмов Уфы. 16-летнему школьнику предъявлено обвинение в «содействии террористической деятельности», «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма», а также «участии в деятельности террористической организации».
