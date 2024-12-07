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За миллионную взятку задержан начальник районного отдела полиции Уфы

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Фото: istockphoto/Atstock Productions

В Уфе задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Башкортостан. По версии следствия, в сентябре этого года уфимский предприниматель подал заявление в полицию. Он просил привлечь к уголовной ответственности бывшего бухгалтера своей фирмы. По словам заявителя, тот похитил крупную сумму денег и незаконно завладел автомобилем бизнесмена.

Дело не продвигалось, и тогда коммерсант попросил начальника районного отдела полиции дать расследованию ход. Тот сообщил, что за возбуждение уголовного дела в отношении бухгалтера необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотрудникам Главного следственного управления МВД республики. Предприниматель согласился.



При получении первой части взятки в сумме миллиона рублей полицейского задержали сотрудники республиканского управления ФСБ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если вина Нурмухаметова будет доказана, ему грозить от семи до 12 лет лишения свободы.

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#заявление
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#взятка
В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена, который напал на полицейского
07 декабря 2024, 13:17

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна. Он находился в федеральном розыске за избиение сотрудника ГАИ, сообщило агентство Ura.ru.
По информации источника агентства, операция прошла в Октябрьском районе Екатеринбурга 5 декабря.

«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ)», — обратил внимание собеседник агентства.

До этого Мкртчян судили по идентичной статье. Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». По некоторой информации, пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник Госавтоинспекция МВД России (ГАИ), которого Эдгар Мкртчян якобы избил в кафе бизнес-центра «Высоцкий» совместно с товарищем в мае.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил, что в Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.

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За миллионную взятку задержан начальник районного отдела полиции Уфы

Baza: В Колумбии задержали 23-летнюю Куклу за серию заказных убийств
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#рф
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#избиение
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На трассе под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами
07 декабря 2024, 11:06

Фото: istockphoto/conejota

В Новосибирской области междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Инцидент произошёл в районе 20-го километра трассы К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар», сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ. Автобус следовал из посёлка Садовый в село Верх-Тула. В салоне находились 26 пассажиров, ехавших на мероприятие. По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

За медицинской помощью обратились два человека, сообщили в ведомстве. Характер и степень тяжести травм уточняются. Точные причины и все обстоятельства будут установлены в ходе проверки, начатой правоохранителями.

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#водитель
#инцидент
#рф
#новосибирск
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Baza: В Колумбии задержали 23-летнюю Куклу за серию заказных убийств
07 декабря 2024, 10:51

Фото: istockphoto/ipopba

Во всей Латинской Америке обсуждают фотографии задержанной в Колумбии 23-летней серийной убийцы по прозвищу Кукла. Карен Хуелита Охеда Родригес была арестована 5 декабря.
Девушке предъявляют обвинения в заказных убийствах в муниципалитете Барранкабермеха, сообщает телеграм-канал Baza. По информации колумбийских СМИ, Карен вступила в преступную группировку Los de la M в 18 лет, еще будучи школьницей. За пять лет она сделала внушительную карьеру «благодаря железному характеру и волевым решениям» и стала элитным киллером.

Фото: телеграм-канал Baza

Однако задержали Куклу за убийство её бывшего бойфренда по более личным причинам — он был должен ей денег. При этом девушку проверяют на причастность к ряду других убийств. Следствие сообщает, что она решила убрать бывшего, когда убедилась, что долг с него получить не удастся. Кукла пошла на дело вместе со своей коллегой по прозвищу Горда Сикария (Толстая Киллерша). Пишут, что в момент убийства Карен дрогнула и не смогла нажать на курок, поэтому парень был убит Толстой Киллершей, а совсем не элитной.

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#убийство
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#сми
#следствие
#колумбия
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SHOT: Над Майкопом в Республике Адыгея прогремели взрывы
07 декабря 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

В Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома.
Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Однако подчёркивается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальной информации о причинах громких звуков в небе над Майкопом пока не поступало.

Напомним, в среду, 4 декабря, взрыв прозвучал в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда украинский беспилотник пытался атаковать здание, где дислоцируется полк спецназа полиции имени Ахмата Кадырова. В результате взрыва в чеченской столице никто не пострадал.

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#воздушная тревога
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Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе
Причиной конфликта в школе Краснодара могла стать попытка заступиться за девочку
07 декабря 2024, 07:21

Фото: istockphoto/GankaTt

Причиной конфликта в филиале школы № 94 в Краснодаре, закончившегося поножовщиной, могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал другой школьник.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мальчики, получившие ранения, — родные братья. Хулиган из восьмого класса, у которого оказался нож, обижал их одноклассницу, буквально не давал ей прохода. Ребята заступились за неё, в результате чего сами пострадали. На теле девочки также синяки и ссадины.

Напомним, инцидент в краснодарской школе, в результате которого пятеро детей были госпитализированы, произошёл накануне, 6 декабря. Сейчас все пострадавшие уже выписаны домой, они будут проходить амбулаторное лечение. Подросток, пустивший в ход нож, задержан. Полицейские устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия. Региональное министерство образования, науки и молодёжной политики со своей стороны также проводит проверку.

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#подросток
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#нож
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#полицейские
#происшествия
#краснодарский край
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В ночь на 7 декабря московские силовики совершили проверки в гей-клубах*
Mash: в ночь на 7 декабря московские силовики совершили проверки в гей-клубах*
07 декабря 2024, 06:20

Фото: iStock/artolympic

В ночь на 7 декабря в московские гей-клубы «Центральная станция» и Bizarre приехали силовики с проверкой. Об этом рассказали в telegram-канале Mash.
«Силовики нагрянули в московские клубы «Центральная станция» и Bizarre. Несколько десятков гостей положили лицом в пол», — говорится в сообщении.

По информации издания, в ходе обысков правоохранители обнаружили комнаты для БДСМ и запрещенные вещества. Этой ночью там проводилась вечеринка «Царица пати». Стоит отметить, что клуб «Центральная станция» уже фигурировал в СМИ по делу о номерах, дискредитирующих вооруженные силы России.

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#полиция
#проверки
#скандал
#лгбт
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В Донецке задержали чиновников за мародерство на сумму свыше полумиллиарда рублей
«Ъ»: В ДНР задержали чиновников за мародерство на сумму свыше 500 млн рублей
07 декабря 2024, 04:34

Фото: iStock/blinow61

В ДНР была задержана организованная группировка чиновников по делу о мародерстве во время боевых действий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет.
«В ДНР задержали целую организованную группировку чиновников, которая, по версии ФСБ и СКР, совершала мародерства во время боевых действий», — говорится в сообщении.

Также обвиняемые подозреваются в хищении и продаже металлоконструкций завода «Азовэлектросталь». Общая сумма награбленного оценивается в свыше 500 миллионов рублей.

На данный момент задержанные находятся в Москве. К тому же в преступлении подозревают руководители минпромторга ДНР. Под следствием оказались Владимир Рущак и Сергей Голощапов, считавшийся его правой рукой.

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#скр
#фсб
#днр
#кража
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Напавший на подростков в школе Краснодара задержан
06 декабря 2024, 19:38

Фото: iStock/Yingko

Напавший на подростков в школе Краснодара задержан. Об этом информирует оперштаб региона.
По данным оперативных служб, количество пострадавших возросло до пяти человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стала громкая музыка, которую включил один из подростков. Это якобы не понравилось 14-летнему парню, по этой причине он достал нож и ударил хозяина колонки. Также пострадали и те, кто пытался уладить конфликт.

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МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра

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#музыка
#помощь
#конфликт
#нож
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МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра
Тайник с оружием нашли в доме бывшего министра обороны Грузии Кезерашвили
06 декабря 2024, 19:11

Фото: iStock/Artfully79

Во время обыска в доме бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили был найден тайник с огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.
Кезерашвили уже несколько лет находится в розыске, а в доме, где проходили обыски, живет брат его супруги — секретарь по связям с общественностью оппозиционной партии «Единое национальное движение» Дмитрий Чиковани. Уточняется, что в тайнике находилось как зарегистрированное, так и незарегистрированное огнестрельное оружие.

В МВД Грузии добавили, что ​силовики также нашли компьютерную технику и карты памяти.

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#мвд
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#оружие
#карты
#супруги
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