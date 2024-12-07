За миллионную взятку задержан начальник районного отдела полиции Уфы

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В Уфе задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Башкортостан. По версии следствия, в сентябре этого года уфимский предприниматель подал заявление в полицию. Он просил привлечь к уголовной ответственности бывшего бухгалтера своей фирмы. По словам заявителя, тот похитил крупную сумму денег и незаконно завладел автомобилем бизнесмена.
Дело не продвигалось, и тогда коммерсант попросил начальника районного отдела полиции дать расследованию ход. Тот сообщил, что за возбуждение уголовного дела в отношении бухгалтера необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотрудникам Главного следственного управления МВД республики. Предприниматель согласился.
При получении первой части взятки в сумме миллиона рублей полицейского задержали сотрудники республиканского управления ФСБ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если вина Нурмухаметова будет доказана, ему грозить от семи до 12 лет лишения свободы.
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Дело не продвигалось, и тогда коммерсант попросил начальника районного отдела полиции дать расследованию ход. Тот сообщил, что за возбуждение уголовного дела в отношении бухгалтера необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотрудникам Главного следственного управления МВД республики. Предприниматель согласился.
При получении первой части взятки в сумме миллиона рублей полицейского задержали сотрудники республиканского управления ФСБ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если вина Нурмухаметова будет доказана, ему грозить от семи до 12 лет лишения свободы.
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Александр Бойцов