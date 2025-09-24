17-летний новосибирец выстрелил в лицо школьнику из сигнального пистолета
В Новосибирске 17-летний юноша выстрелил из сигнального пистолета в лицо 15-летнему подростку. Правоохранительные органы задержали подозреваемого по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошёл 20 сентября 2025 года на улице в Кировском районе. По информации следствия, между ранее знакомыми подростками возник конфликт. Подозреваемый произвёл выстрел в область лица потерпевшего.
Смертельного исхода удалось избежать, потому что 15-летний юноша оказал сопротивление, а медики оперативно и квалифицированно оказали ему помощь. После случившегося 17-летний житель Новосибирска скрылся с места происшествия. Однако полицейские установили его личность и задержали.
Следователи возбудили уголовное дело. Суд определит меру пресечения для несовершеннолетнего обвиняемого.
