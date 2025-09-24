17-летний новосибирец выстрелил в лицо школьнику из сигнального пистолета

24 сентября 2025, 12:03

В Новосибирске полиция задержала подозреваемого в стрельбе по 15-летнему юноше

Фото: Istock/MikeDot

В Новосибирске 17-летний юноша выстрелил из сигнального пистолета в лицо 15-летнему подростку. Правоохранительные органы задержали подозреваемого по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает МВД России по Новосибирской области.