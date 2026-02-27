В Уганде двум девушкам грозит пожизненное за публичный поцелуй*
В Уганде задержали двух девушек по подозрению в однополых отношениях* — им может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщает The Guardian
Полиция региона Западного Нила арестовала 22-летнюю Венди Фейт и 21-летнюю Алеси Диану Дениз. Перед задержанием в их квартире прошёл обыск. Основанием стало обращение местных жителей, которые заявили о «странных действиях предположительно сексуального характера» и публичном поцелуе* девушек. Также в полиции отметили, что в доме подозреваемых якобы часто собирались женщины.
Правоохранители сообщили, что арест произведён по подозрению в гомосексуальных отношениях*. Срок содержания под стражей и вопрос о предъявлении официальных обвинений пока не уточняются. Согласно действующему законодательству Уганды, однополые* связи могут караться вплоть до пожизненного лишения свободы.
Правозащитники заявляют о росте числа подобных задержаний. По их словам, в последние месяцы в стране участились случаи допросов, преследований и арестов людей на основании предположений об их сексуальной ориентации или связях.
