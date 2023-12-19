Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за расстрел в Мариуполе

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В Донецке суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, который расстрелял из пулемета гражданский автомобиль в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 1 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Андрея Кристофовича. Суд приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.Суд установил, что 28 марта 2022 года в Мариуполе Кристофович заметил проезжающий автомобиль с белыми лентами на боковых зеркалах. Автомобилем управлял безоружный, не участвующий в вооруженном конфликте, гражданин. Мужчина в порыве ненависти к людям, занимающим пророссийскую позицию и поддерживающим проведение спецоперации, выстрелил по машине не меньше 20 раз. Водитель погиб, машина оказалась полностью уничтожена.
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