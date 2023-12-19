Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за расстрел в Мариуполе

Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за расстрел в Мариуполе

19 декабря 2023, 15:30
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

В Донецке суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, который расстрелял из пулемета гражданский автомобиль в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 1 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Андрея Кристофовича. Суд приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Суд установил, что 28 марта 2022 года в Мариуполе Кристофович заметил проезжающий автомобиль с белыми лентами на боковых зеркалах. Автомобилем управлял безоружный, не участвующий в вооруженном конфликте, гражданин. Мужчина в порыве ненависти к людям, занимающим пророссийскую позицию и поддерживающим проведение спецоперации, выстрелил по машине не меньше 20 раз. Водитель погиб, машина оказалась полностью уничтожена.


Ранее сообщалось, что 19-летний краснодарец получил 11,5 лет колонии за диверсию на железной дороге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина

В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры

В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

#суд
#приговор
#автомобиль
#водитель
#мужчина
#днр
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве и устроили «банкет»
19 декабря 2023, 15:28

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники полиции задержали бездомных, которые проникли в здание посольства Кении в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что бездомные мужчина и женщина проникли в здание представительства Кении в Лопухинском переулке. Поднявшись на второй этаж, они остановились на кухне, где устроили «банкет» с распитием алкоголя и курением.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали парочку.

Полиция возбудила два дела по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима объекта, находящегося под охраной.

В скором времени суд примет решение о форме наказания. Задержанным может грозить штраф или административный арест.

Читайте также:

Склад издательства «Захаров» с книгами Акунина* хотят брать штурмом

В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует

Дмитровские полицейские задержали 53-летнего пассажира, устроившего драку в автобусе

*признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом
#полиция
#посольство
#бездомные
#москва
#суд
#штраф
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Склад издательства «Захаров» с книгами Акунина* хотят брать штурмом
19 декабря 2023, 15:12

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Сотрудники издательства отказываются добровольно открывать хранилище.
SHOT пишет, что следователям придётся вскрывать склад, чтобы изъять весь тираж.

В офисе «Захарова» сегодня проходят обыски в рамках уголовного дела, которое возбудили против Бориса Акунина* по статьям о призывах к терроризму и фейках о ВС РФ.

Руководство издательства предостерегают от дальнейшего сотрудничества с автором.

Ранее писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и завели уголовное дело. Писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, а также в призывах к экстремистской деятельности по статьям 205.2 и 207.3 УК РФ.

Читайте также:

В издательство «Захаров», издающее книги Бориса Акунина*, пришли с обыском

Росфинмониторинг внёс писателя Акунина* в перечень террористов и экстремистов

Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках

*Внесён в перечень террористов и экстремистов.
#книги
#новости
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует
19 декабря 2023, 15:07

Фото: iStock/Dzurag

Красноярский следователь случайно застала за воровством девушку, дело которой расследует. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудница полиции увидела в магазине девушку в маске, которая выносила украденные продукты. В ней женщина узнала 21-летнюю фигурантку дела, которое в настоящее время расследует. Следователь остановила девушку, которая начала умолять отпустить её, потому что она скоро и так окажется за решёткой по предыдущему делу. Женщина не послушала воровку, дождалась хозяйку магазина и вызвала полицейских.

Ранее в Красноярске произошёл другой инцидент: группа подростков завела 13-летнего мальчика в гаражи и заставила целовать их обувь.

Читайте также:

Задержали мужчину, открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи

«Бизнес на смерти»: Российских силовиков задержали за слив информации ритуальщикам

В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью
#красноярский край
#кража
#полиция
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
19-летний краснодарец получил 11,5 лет колонии за диверсию на железной дороге
19 декабря 2023, 15:03

Фото: istock / gorodenkoff

Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 11,5 года тюремного заключения за диверсию на железной дороге. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов края.

19-летний молодой человек признан виновным по статьям 281 («Диверсия») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Первые 12 месяцев мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

По данным следствия, в мае парню в одном из мессенджеров поступило предложение о подработке. Ему предложили 10 тысяч рублей за поджог релейного шкафа в поселке Агроном. Он согласился и пригласил несовершеннолетнего знакомого, что бы тот помог ему. Подросток должен был следить, чтобы никто не увидел преступления, а также снимать на видео. Выпалу они решили поделить на двоих.

2 мая осужденный вскрыл релейный шкаф и, облил горючей жидкостью его внутреннюю часть и поджег.

Читайте также:

В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина

В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры

В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

#суд
#видео
#человек
#мужчина
#рф
#диверсия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После угроз семье погибшего бойца Рудакова завели уголовное дело
После угрозы убийством семье погибшего в Марьинке бойца Рудакова возбудили дело
19 декабря 2023, 14:46

Фото: istock / Akintevs

Правоохранители возбудили уголовное дело после угроз родным погибшего в зоне спецоперации военного Романа Рудакова. Об этом сообщает «МВД-медиа».

«По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ», — сказано в сообщении.
До этого стало известно, что родственники бойца пожаловались в полицию на звонки и сообщения с угрозами, по предварительным данным, поступающих с Украины. Сейчас полицейские занимаются розыском злоумышленников.

Ранее региональные власти сообщили, что будут помогать семье Романа Рудакова, оставившего последнее послание на кирпиче одного из зданий в зоне спецоперации.

Читайте также:

В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина

В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры

В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

#дело
#мвд
#уголовное дело
#полицейские
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: В Ярославле снежная глыба упала на трёхлетнюю девочку, её госпитализировали
19 декабря 2023, 14:43

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ярославле трёхлетняя девочка пострадала от падения снежной глыбы с крыши, об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре по региону.
По информации СК, происшествие случилось на одной из улиц Кировского района города. Снежная глыба свалилась на голову трёхлетнему ребёнку, девочку пришлось госпитализировать. При этом, степень тяжести её травм пока что не уточняется.

По факту случившего прокуратура Ярославской области инициировала проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.

Ранее аналогичный инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Глыба льда рухнула на коляску, в которой находился двухлетний ребёнок.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребёнком

В Ленобласти ребёнок отравился снегом с химикатами

В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы
#прокуратура
#инцидент
#ск
#ярославское направление
#ребёнок
#снег
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дмитровские полицейские задержали 53-летнего пассажира, устроившего драку в автобусе
19 декабря 2023, 14:10

Фото: Минтранс МО

В Дмитрове полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира автобуса. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило сообщение о драке в общественном транспорте. Пострадал 66-летний уроженец Средней Азии. Следствие установило, что в салоне рейсового автобуса между двумя пассажирами произошёл конфликт. Один из мужчин несколько раз ударил другого в голову и скрылся», – пояснила Петрова.
По её словам, позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело.

Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Читайте также:

Два балкона жилого дома в Воронеже обрушились на припаркованные автомобили

В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью

В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребёнком
#происшествия
#автобус
#пассажир
#мвд московской области
#татьяна петрова
#драка
#подмосковье
#московская область
#дмитровский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«500 литров за год»: Любовь к энергетикам чуть не убила жителя Московской области
Mash: Житель Балашихи выпил около 500 литров энергетика и чуть не умер
19 декабря 2023, 13:30

Фото: istock / Georgiy Datsenko

В Балашихе местный житель выпил 1000 банок энергетика и чуть не скончался от образовавшейся дыры в желудке.

Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина накануне обратился в городскую больницу с болью в животе. В ходе первичного осмотра он заявил, что весь 2023 год каждый день выпивал 2-3 банки энергетика. Врачи сделали мужчине УЗИ, КТ и установили диагноз — острый панкреатит с осложнениями в виде ферментативного перитонита.

Эта форма заболевания является одной из самых опасных. При ней в брюшной полости скапливается жидкость и начинают выделяться ферменты. Медики откачали лишнюю жидкость и смогли остановить инфекцию. Из-за болезни мужчины начали отказывать почки, лёгкие и сердце. Две недели он провел в реанимации.

Вскоре почувствовал себя хорошо и его выписали.

Читайте также:

В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина

В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры

В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

#врачи
#мужчина
#диагноз
#медики
#болезни
#заболевания
#узи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аэропорт Внуково временно закрыт для полётов
Аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов
19 декабря 2023, 13:09

Фото: iStock/aarrows

Аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Отмечается, что временные ограничения были введены в 11:45 по причинам, не зависящим от аэропорта.

Ранее Telegram-каналы Mash и Baza сообщали, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введён план «Ковёр». Такие меры обычно принимаются при обнаружении в небе неизвестных или опасных объектов. Также сообщалось о работающих в их районе средствах противовоздушной обороны (ПВО). Все самолёты, которые должны были приземлиться в этих авиагаванях, перенаправлены в Шереметьево.

Читайте также:

В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план «Ковер»

Стала известна причина введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы

Между Москвой и Петербургом могут запустить летающий аналог «Сапсана»
#аэропорт внуково
#ограничения
#план
#пво
#аэропорт домодедово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф