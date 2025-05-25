В Санкт-Петербурге пятеро мужчин окрыли стрельбу по горожанам из окна квартиры

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В Санкт-Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по горожанам, сообщил телеканал 78.ru.
Отмечалось, что стрельба велась из окна квартиры в доме на улице Академика Байкова. Об этом силовикам рассказала местная жительница.
Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек. Затем оказалось, что как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы. Под кроватью полицейские обнаружили пневматический пистолет.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении стрелявших уголовного дела.
Ранее в Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая.
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Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек. Затем оказалось, что как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы. Под кроватью полицейские обнаружили пневматический пистолет.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении стрелявших уголовного дела.
Ранее в Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая.
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Ольга Енгалычева