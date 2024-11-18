В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, люди выпрыгивают из окон

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В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, людей эвакуировали, проинформировало ГУМЧС по региону.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прошла эвакуация пациентов и посетителей.
В социальных сетях появились видеозаписи пожара в медицинском учреждении. На кадрах видно, что люди спасаются, выпрыгивая из окон.
Минздрав Свердловской области передал, что в настоящий момент возгорание на крыше больницы №3 в Екатеринбурге ликвидировано.
По сведениям ТАСС, один человек пострадал. На носилках его вынесли к машине реанимации.
Ранее сообщалось, что в селе Новоселье Новосибирской области в частном доме произошёл пожар. В результате происшествия погибли мать и четверо детей. Отец семейства и двое сыновей подросткового возраста смогли самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме — они погибли. Отца госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.
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При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек
В социальных сетях появились видеозаписи пожара в медицинском учреждении. На кадрах видно, что люди спасаются, выпрыгивая из окон.
Минздрав Свердловской области передал, что в настоящий момент возгорание на крыше больницы №3 в Екатеринбурге ликвидировано.
По сведениям ТАСС, один человек пострадал. На носилках его вынесли к машине реанимации.
Ранее сообщалось, что в селе Новоселье Новосибирской области в частном доме произошёл пожар. В результате происшествия погибли мать и четверо детей. Отец семейства и двое сыновей подросткового возраста смогли самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме — они погибли. Отца госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.
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Ольга Енгалычева