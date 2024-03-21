На Иваньковском водохранилище спасли провалившегося под лёд лыжника

Фото: Istockphoto / Nataliia_Makarova
Работники Мособлпожспаса помогли лыжнику, который провалился под лёд на Иваньковском водохранилище. Инцидент произошёл в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились рыбачившие неподалёку очевидцы. Они рассказали, что во время лыжной прогулки мужчина провалился под ледовую корку в районе острова Омутня в восьми километрах от берега.
По его словам, доставив мужчину с признаками переохлаждения на берег, спасатели передали его бригаде скорой помощи.
Читайте также:
Огнеборцы Мособлпожспаса провели тренировку по тушению пожара на военном аэродроме
Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину с инсультом
Спасатели провели противопожарные рейды в Подмосковье
«Оперативно прибыв на место, специалисты помогли 61-летнему спортсмену выбраться. После этого работники противопожарно-спасательной службы подняли пострадавшего на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и укутали в термоодеяло», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части -215 Александр Проценко.
Читайте также:
Огнеборцы Мособлпожспаса провели тренировку по тушению пожара на военном аэродроме
Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину с инсультом
Спасатели провели противопожарные рейды в Подмосковье
Лора Луганская