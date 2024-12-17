В Новосибирске при посадке ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса

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В Ленинском районе Новосибирска автобус сбил 9-летнего мальчика, который поскользнулся при посадке и оказался под колесами.
В городской Госавтоинспекции ТАСС сообщили, что инцидент произошел утром, когда водитель автобуса ПАЗ начал отъезжать от остановки.
Ребенок 2015 года рождения потерял равновесие, упал и получил серьезные травмы. Пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, не пережил разрыв брака и покончил с собой.
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Ребенок 2015 года рождения потерял равновесие, упал и получил серьезные травмы. Пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, не пережил разрыв брака и покончил с собой.
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Мария Моисеева