В Ульяновской области машина с подростком за рулём перевернулась, погибла пассажирка
В Ульяновской области легковой автомобиль под управлением несовершеннолетней опрокинулся, погибла юная пассажирка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ульяновская полиция».
Авария произошла 19 ноября около 18:20 по местному времени между селами Нагаево и Сухой Карсун в Карсунском районе. Девочка-подросток управляла Ладой Калиной, но в какой-то момент не справилась с управлением. Машина оказалась в кювете и перевернулась. Предварительно, несовершеннолетняя была трезва.
На переднем пассажирском сиденье авто сидела ещё одна девочка. Она получила тяжёлые травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.
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