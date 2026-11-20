20 ноября 2026, 00:33

Фото: Telegram-канал «Ульяновская полиция» @mvd_7

В Ульяновской области легковой автомобиль под управлением несовершеннолетней опрокинулся, погибла юная пассажирка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ульяновская полиция».