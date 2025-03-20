Обвинения в нетрадиционной ориентации** и «школьница на коленях»: чем занимается комик Арсений Попов после «Импровизации»

Арсений Попов (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)
20 марта комику, ведущему и актеру Арсению Попову исполняется 42 года. Участие в шоу «Импровизация» сделало его звездой. Несмотря на то, что «Импровизация» не выходит в эфир с 2022 года, артист не теряет своей популярности.
О том, как Арсений Попов стал популярным и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Арсений Попов родился 20 марта 1983 года в семье инженеров. Детство комика прошло в Омске. У Арсения сохранились только счастливые воспоминания о том времени.
После окончания школы он поступил на экономический факультет Омского государственного университета, однако быстро осознал, что профессию выбрал неправильно. Спустя время Попов перевелся на факультет культуры и искусств, где получил специальность «артист драматического театра и кино». Окончив вуз, Арсений получил возможность поработать в нескольких театрах.
Однажды будущий комик попал на представление Театра импровизации. Он был поражен этим видом искусства, когда актеры создавали спектакль непосредственно на глазах зрителя, не имея предварительных заготовок или сценария. Арсений решил попробовать себя в этом амплуа.
В течение года артист ходил на репетиции труппы Театра импровизации «CraЗy» и доказал свою ценность руководителям проекта. Вместе с Сергеем Матвиенко и Антоном Захарьиным он создал одно из лучших импровизационных шоу в Санкт-Петербурге. Кроме театральной деятельности, Попов пробовал себя в качестве ведущего шоу-соревнований «Автозвук» и в развлекательном центре «На Коломенской».
Отмечается, что Матвиенко и Попов также попробовали силы в шоу «Comedy Баттл», благодаря чему их заметили продюсеры компании Comedy Club Production. Вскоре молодых людей пригласили в Москву для обсуждения нового проекта. Ребята познакомились с коллегами из Воронежа Дмитрием Позовым и Антоном Шастуном, которые в своем городе также добились большого успеха в аналогичном жанре.
В течение двух с половиной лет юмористы обсуждали принципы новой передачи, стараясь перенести в формат телевидения спектакли, которые обязательно требуют участия зрительного зала. В результате было решено приглашать звезд шоу-бизнеса, с помощью которых в эфире на глазах у публики с чистого листа создаются различные сценки. Так, ведущим нового шоу «Импровизация» на ТНТ стал Павел Воля.
В декабре 2022 года Попов и другие комики из «Импровизации» сообщили о закрытии шоу. По их словам, это произошло из-за новой стратегии канала.
В марте 2023 года Попов обрадовал свою аудиторию — на канале СТС появилась новая передача «Импровизаторы», среди участников которой были заявлены он сам, Шастун, Матвиенко и Позов. А вот ведущего в новом проекте не было.
О личной жизни Арсений Попов старается не распространяться. Долгое время фанаты могли только гадать, женат ли юморист и есть ли у него дети.
Примечательно, что комика нередко обвиняли в нетрадиционной ориентации**. «Доказательства» этого «находили» постоянно. В пользу данного слуха играли трогательные и чувствительные, «немужественные» амплуа, в которых не раз выступал Попов, а также то, что Арсений увлекается модой и любит ходить по магазинам. Стоит отметить, что Арсения эти слухи не особо беспокоят.
Внимательные поклонники вычислили по фотографиям Попова в соцсетях, что артист уже давно женат, его избранницу зовут Алёна. Пара воспитывает девочку.
Сегодня Арсений Попов продолжает реализовываться как комик, телеведущий и актер. На его счету с 2022 года две эпизодические роли: в 2023 году вышел фильм «До рассвета», в котором Арсений на переднем плане наряду с героем Сергея Горобченко.
Примечательно, что Попов также ведет мероприятия. Некоторое время назад благодаря этой деятельности Арсений громко напомнил о себе. В сети появились заголовки о том, что «Попов поставил школьницу на колени». Юморист и правда это сделал.
Однажды он вел выпускной в Санкт-Петербурге, видео с которого распространилось в интернете. Попов проводил конкурс-викторину с вопросами, где за неправильный ответ школьники выдумывали друг другу наказания. Одной девушке не повезло и её заставили хрюкать, а Арсений предложил усложнить задачу — встать на четвереньки. Выпускница после заявила, что ее такое поведение оскорбило. Фанаты артиста в ответ обвинили девушку в искусственном создании «хайпа» на имени их любимой звезды: в фанатском сообществе выложили скрины якобы из соцсетей обиженной выпускницы, где она спрашивала подписчиков жаловаться ли ей на Попова главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.
Читайте также:
Молодая жена Петросяна объявила о расставании
«Не слышу на 90%»: Дима Билан заявил о проблемах со слухом
Российская юмористка-учительница вышла замуж за ученика
*Запрещен в РФ
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Детство и юность
Арсений Попов родился 20 марта 1983 года в семье инженеров. Детство комика прошло в Омске. У Арсения сохранились только счастливые воспоминания о том времени.
После окончания школы он поступил на экономический факультет Омского государственного университета, однако быстро осознал, что профессию выбрал неправильно. Спустя время Попов перевелся на факультет культуры и искусств, где получил специальность «артист драматического театра и кино». Окончив вуз, Арсений получил возможность поработать в нескольких театрах.
Карьера
Однажды будущий комик попал на представление Театра импровизации. Он был поражен этим видом искусства, когда актеры создавали спектакль непосредственно на глазах зрителя, не имея предварительных заготовок или сценария. Арсений решил попробовать себя в этом амплуа.
Арсений Попов (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)
В течение года артист ходил на репетиции труппы Театра импровизации «CraЗy» и доказал свою ценность руководителям проекта. Вместе с Сергеем Матвиенко и Антоном Захарьиным он создал одно из лучших импровизационных шоу в Санкт-Петербурге. Кроме театральной деятельности, Попов пробовал себя в качестве ведущего шоу-соревнований «Автозвук» и в развлекательном центре «На Коломенской».
«Импровизация»
Отмечается, что Матвиенко и Попов также попробовали силы в шоу «Comedy Баттл», благодаря чему их заметили продюсеры компании Comedy Club Production. Вскоре молодых людей пригласили в Москву для обсуждения нового проекта. Ребята познакомились с коллегами из Воронежа Дмитрием Позовым и Антоном Шастуном, которые в своем городе также добились большого успеха в аналогичном жанре.
В течение двух с половиной лет юмористы обсуждали принципы новой передачи, стараясь перенести в формат телевидения спектакли, которые обязательно требуют участия зрительного зала. В результате было решено приглашать звезд шоу-бизнеса, с помощью которых в эфире на глазах у публики с чистого листа создаются различные сценки. Так, ведущим нового шоу «Импровизация» на ТНТ стал Павел Воля.
«Я же актер, и актерство чуть-чуть у меня перетекло в импровизацию — там же не обязательно шутить. Импровизация — это умение выкручиваться, это может и в какую-то драматургию уйти. А оказалось, что драматургия может еще и с юмором сочетаться. И пока я в этой стадии», — объяснял Арсений Попов.
Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)
В декабре 2022 года Попов и другие комики из «Импровизации» сообщили о закрытии шоу. По их словам, это произошло из-за новой стратегии канала.
В марте 2023 года Попов обрадовал свою аудиторию — на канале СТС появилась новая передача «Импровизаторы», среди участников которой были заявлены он сам, Шастун, Матвиенко и Позов. А вот ведущего в новом проекте не было.
Личная жизнь
О личной жизни Арсений Попов старается не распространяться. Долгое время фанаты могли только гадать, женат ли юморист и есть ли у него дети.
Примечательно, что комика нередко обвиняли в нетрадиционной ориентации**. «Доказательства» этого «находили» постоянно. В пользу данного слуха играли трогательные и чувствительные, «немужественные» амплуа, в которых не раз выступал Попов, а также то, что Арсений увлекается модой и любит ходить по магазинам. Стоит отметить, что Арсения эти слухи не особо беспокоят.
Внимательные поклонники вычислили по фотографиям Попова в соцсетях, что артист уже давно женат, его избранницу зовут Алёна. Пара воспитывает девочку.
Чем Арсений Попов занимается сегодня
Сегодня Арсений Попов продолжает реализовываться как комик, телеведущий и актер. На его счету с 2022 года две эпизодические роли: в 2023 году вышел фильм «До рассвета», в котором Арсений на переднем плане наряду с героем Сергея Горобченко.
Арсений Попов (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)
Примечательно, что Попов также ведет мероприятия. Некоторое время назад благодаря этой деятельности Арсений громко напомнил о себе. В сети появились заголовки о том, что «Попов поставил школьницу на колени». Юморист и правда это сделал.
Однажды он вел выпускной в Санкт-Петербурге, видео с которого распространилось в интернете. Попов проводил конкурс-викторину с вопросами, где за неправильный ответ школьники выдумывали друг другу наказания. Одной девушке не повезло и её заставили хрюкать, а Арсений предложил усложнить задачу — встать на четвереньки. Выпускница после заявила, что ее такое поведение оскорбило. Фанаты артиста в ответ обвинили девушку в искусственном создании «хайпа» на имени их любимой звезды: в фанатском сообществе выложили скрины якобы из соцсетей обиженной выпускницы, где она спрашивала подписчиков жаловаться ли ей на Попова главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.
Читайте также:
Молодая жена Петросяна объявила о расставании
«Не слышу на 90%»: Дима Билан заявил о проблемах со слухом
Российская юмористка-учительница вышла замуж за ученика
*Запрещен в РФ
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Екатерина Коршунова