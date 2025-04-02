В Петербурге школьника толпой избили подростки из-за слухов «ниже пояса»

Фото: istockphoto/Motortion
В Санкт-Петербурге 13-летнего подростка толпой избили одноклассники и мальчики постарше. До этого пострадавшего на протяжении двух недель травили непристойными насмешками и распускали о нём всяческие слухи «ниже пояса».
Началось всё с того, что кто-то из одноклассников в компании высказался о размере полового органа мальчика, сообщает телеграм-канал 78.ru. Как это часто бывает в подростковой среде, насмешки и «смелые» предположения сразу же посыпались со всех сторон. До поры школьник по имени Максим всё это терпел или старался не обращать внимания. Потом он в порыве какого-то обречённого гнева завёл обидчиков в туалет и спустил штаны, предъявив «опровержение». Один из юнцов снял происходившее на телефон и распространил запись по всей школе. Конфликт только усилился.
Через пару дней, когда мальчик шёл домой, на него напали шесть человек — четверо ровесников и двое ребят постарше. Били ногами по всем местам, включая «то самое». Непостижимым образом Максим сумел отбиться, но теперь у него сломана носовая перегородка и имеются многочисленные ушибы. Шутка оказалась дурного тона и с неприятными последствиями, причём для всех сторон.
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Через пару дней, когда мальчик шёл домой, на него напали шесть человек — четверо ровесников и двое ребят постарше. Били ногами по всем местам, включая «то самое». Непостижимым образом Максим сумел отбиться, но теперь у него сломана носовая перегородка и имеются многочисленные ушибы. Шутка оказалась дурного тона и с неприятными последствиями, причём для всех сторон.
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Александр Бойцов