В Ульяновской области задержали подозреваемого в убийство жены и двух детей
В Ульяновской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей 27-летней жены и двух детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Предварительно, 1 октября 27-летний мужчина убил свою супругу и двоих детей в одной из квартир дома №22 по Киевскому бульвару в Ульяновске. На телах жертв были зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Далее мужчина нанес себе резаные раны предплечий.
После оказания помощи подозреваемого доставили в следственный отдел по Заволжскому району. Следствие устанавливает мотивы мужчины и иные обстоятельства произошедшего.
